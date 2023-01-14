JPMorgan ve BofA'nın çalışan sayısı 4. çeyrekte arttı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:00

Finans sektöründeki işten çıkarmalara rağmen, JPMorgan Chase & Co'nun veya Bank of America'nın dördüncü çeyrek sonuçlarında buna dair hiçbir işaret gözlenmiyor.

JPMorgan'ın çalışan sayısı geçen çeyrekte 288 bin 474'ten yüzde 2 artışla 293 bin 723'e yükseldi. Bu rakam 2021'in dördüncü çeyreğindeki 271 bin 25'in ise yüzde 8 fazlasına karşılık geliyor.

Bank of America'daki genel personel sayısı da, son çeyrekte 216 bin 823'e sıçrarken bu rakam bankanın bir yıl önce sahip olduğu çalışan sayısı 208 bin 248 ve önceki çeyrekte sahip oldukları 213 bin 270'ten kayda değer derecede yüksek bir rakam olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Wells Fargo’nun personel sayısı, dördüncü çeyrek sonuçlarına göre son çeyreğinde 238 bin 698'e geriledi. Bankanın çalışan sayısı bu rakama düşmeden önce bir yıl önce sahip oldukları 249 bin 435'ten önceki çeyrekte 239 bin 209’a gerilemişti.

Bank of America'da, geçen yıl personel seviyelerine 3 bin 500'den fazla kişi eklemiş olsalar da, personel maliyetleri temelde sabit kaldı ve 9 milyar dolardı. Geçen yıl yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkaran Wells Fargo'da da personel maliyetleri de 8,4 milyar dolarla büyük ölçüde sabit kaldı.