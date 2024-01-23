JPMorgan'dan dört Türk bankasına kötü haber

JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonu öncesinde dört Türk bankasını 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:09
JPMorgan'dan dört Türk bankasına kötü haber
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JPMorgan, Türk banka hisseleriyle ilgili temkinli bir analiz paylaştı. 

JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan 23 Ocak tarihli analizde Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ile Yapı Kredi'nin 'Negatif Katalizör İzleme' listesine alındığı bildirildi.

Türkiye'deki makroekonomik normalleşme sürecinden heyecan duyduğunu söyleyen banka yetkilileri, bankacılık sektörü için uzun vadede pozitif bir görünüm beklerken CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla Türkiye'de bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 prim yaptığını hatırlattı. 

TEMKİNLİ YAKLAŞILIYOR

Bu kapsamda banka yetkilileri, dördüncü çeyrek bilanço sezonuna temkinli yaklaştıklarını söyledi.

Bankanın analizinde kısa vadede çekirdek operasyonel trendin kötüleşebileceği öngörülürken, kur korumalı mevduatlardan dönüş çabalarının da ilave risk oluşturduğunu ifade etti.

Bankanın analizi sonrasında Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi için yatırım tavsiyesi 'nötr' olarak belirlendi.

JPMorgan, değerlendirmesine rağmen Akbank ve İş Başkası için hedef fiyatını sırasıyla 42 TL'den 45 TL'ye, 26,20 TL'den 30 TL'ye çıkardı.

JPMorgan analizinde Garanti BBVA ve Yapı Kredi hedef fiyatı ise aşağı çekildi. Buna göre banka, Garanti BBVA'nın hedef fiyatını 73,50 TL'den 72,40 TL'ye, Yapı Kredi'nin hedef fiyatını da 28 TL'den 27 TL'ye indirdi.


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