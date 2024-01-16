Bütçe dev açık vermişi... Morgan Stanley'in radarından kaçmadı! Ünlü ekonomistten 'Erdoğan izin verirse...' yorumu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı merkezi bütçe raporuna göre 2022’de 142.6 milyar TL olan bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL’ye yükseldi. Yurttaş 2023’te adeta vergiye çalıştı. Geçen yıl vergi gelirleri yüzde 91.2 artışla 4 trilyon 501 milyar lira oldu. Faiz giderleri de katlandı.

BÜTÇE AÇIĞI 20 YILIN ZİRVESİNDE

OVP'deki GSYH projeksiyonlarına göre bakıldığında 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe açığının milli gelire oranı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Şimşek övünürken Ekonomist Barış Soydan, X hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım bankası Morgan Stanley'in bütçe açığıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

"SÜRPRİZ ARTIŞ YABANCI BEKLENTİSİNİ BOZDU"

Soydan "Bütçe açığındaki sürpriz artış yabancı yatırımcıların beklentilerini bozmaya başlamış.

Morgan Stanley: "Kamu harcamalarındaki artış Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırımı yapmasını gerektirebilir." Erdoğan izin verirse, diye ben ekleyeyim" paylaşımında bulundu.