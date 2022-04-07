JPMorgan'dan emtiada yüzde 40'lık ralli beklentisi
JP Morgan Chase stratejistleri emtiaların yüzde 40 kadar yükselerek rekor artış serisini sürdürmesini bekliyor.
Yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların hammadde pozisyonlarını artırmasıyla emtia fiyatları yüzde 40 kadar yükselmesi öngörülüyor.
"BU DA HAM MADDEDE DAHA FAZLA YÜKSELİŞ OLACAĞINA İŞARET EDİYOR"
Nikolas Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan stratejistleri paylaştıkları bir notta portföylerdeki emtia varlıklarının tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu belirterek "Bu da ham maddede daha fazla yükseliş olacağına işaret ediyor" değerlendirmesine yer verdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrolden buğdaya kadar emtia fiyatları geçen ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Bu yükseliş, halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyonu da tetiklemiş ve Fed enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez Mart ayında faiz artırmıştı.
Stratejistler şu anki koşullarda enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan emtiaların uzun vadede portföylerde yer alabileceğini belirtti ve "Emtia, toplam küresel finansal varlıkların yüzde 1'inden fazlasını oluşturabilir ve böylece daha önce görülen zirve seviyelerin üzerine çıkabilir. Bu da emtiaların şu an bulunduğu seviyelerden yüzde 30-40 civarında daha yükselebileceği anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.
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