JP Morgan Bitcoin için adil fiyatı belirledi
JP Morgan, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak Bitcoin'in adil fiyatının 38 bin dolar civarında olduğunu söyledi.
Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JP Morgan stratejistleri, Bitcoin için 'adil fiyatı' cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yüzde 12 altında belirledilediler.
JP Morgan stratejistleri, Bitcoin'in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Bitcoin'de oynaklığın, dalgalanmanın altına göre 3 kat seviyesine daralması halinde ise adil değerin 50 bin dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ettiler.
Panigirtzoglou, Bitcoin için uzun vadeli teorik fiyat hedefini ise 146 bin dolardan 150 bin dolara güncelledi.
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