JPMorgan'dan 'felaket senaryosu'
Felaket senaryosunda JPMorgan, petrol fiyatının 380 dolar/varili görebileceğini iddia etti.
JPMorgan, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde Dünya gazetesinin derlemesine göre, petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.
"RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİ YAPMAMA RİSKİ VAR"
Cuma günü yayınlanan raporda, "G7'nin Rusya'nın petrol gelirlerini azaltma hedefi çerçevesinde petrol fiyatına 50-60 dolar/varil sınırı getirilmesi Rusya'nın petrol akışını sürdürmesi halinde işe yarayabilir. Ancak Rusya'nın işbirliği yapmaması ve misillemede bulunması riski var. Rusya kendi ekonomik çıkarlarına aşırı zarar vermeden petrol üretimini 5 milyon varil/gün civarında kısabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatları fırlar" tespitini yaptı.
JPMorgan'a göre petrol arzının 3 milyon varil/gün azalması halinde Brent petrolünde fiyat 190 dolar/varili, 5 milyon varil/gün azalması halinde 380 dolar/varili görebilir.
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