Arz daralması endişeleri sürüyor: Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022)
Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik resesyon beklentilerine rağmen düşük OPEC üretimi, Libya'daki karışıklıklar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle devam eden arz daralması endişeleri etkili oluyor.
Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 112,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,95 dolardan alıcı buldu.
Küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama, resesyon ihtimaline sebep oluyor. Bu gelişmelerin petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılıyor.
İHRACATI GÜNLÜK 865 BİN VARİL AZALDI
Libya'da siyasi karışıklıkların devam edeceğine yönelik işaretler, piyasaların daha fazla arz kesintisiyle mücadele edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor. Libya Ulusal Petrol Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada, ihracatının günlük 865 bin varil azalarak 365 ila 409 bin varil arasına gerilediği duyuruldu.
Öte yandan Norveç'te petrol ve gaz işçileri tarafından bu hafta için planlanan grevlerin de ülkenin üretiminde günlük 130 bin varillik azalışa neden olacağı tahmin ediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 112,44 ile 112,72 dolar aralığının direnç, 111,67 ile 111,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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