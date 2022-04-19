JPMorgan'dan petrolde karamsar senaryo
JPMorgan Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını hızla azaltması durumunda petrolün varil fiyatının 185 doları görebileceği tahminini yaptı.
Avrupa Briliği Rus petrolünü yasaklamak konusunda ciddiyse, bu durum sıkıntılara yol açabilir. JPMorgan'da Natasha Kaneva öncülüğündeki analistler, Rusya'dan günlük yaklaşık 4 milyon varil petrole hızlı ve tam kapsamlı ithalat yasağının Brent petrolün varil fiyatını yüzde 65 civarında artırarak 185 dolar seviyesine taşıyabileceği tahminini yaptı.
BloombergHT'nin haberine göre, ancak analistler Rusya'dan kömür ithalatına benzer biçimde ithalat yasağının birkaç aya yayılması durumunda çok önemli fiyat hareketleri olmayabileceğini belirtti.
Kurum, Rusya'nın ihracatının önceki tahmininden yüzde 25 daha düşük olacağını ve bu ay günlük 1.5 milyon varil azalacağını öngörüyor.
Banka, AB'nin Rusya'ya Ukrayna'daki işgali nedeniyle daha sert aksiyonlar alması halinde etkilerinin çok daha büyük olacağı uyarısı yaptı.
Avrupa Birliği bu ay Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etmişti.
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