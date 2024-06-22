Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:53

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:53

Ekonomiye yönelik çalışmalar sürerken, kademeli emeklilik için de beklentiler yoğunlaştı Kademeli emeklilik ile 2000-2008 arası sigorta girişliler emeklilik hakkının kendilerine de tanınmasını talep ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Öte yandan daha önce kademeli emeklilik ile ilgili Cumhurbaşkanı Yılmaz değerlendirmelerde bulunmuştu. Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." demişti.