Süper Lig'de devre arası ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ne zaman sona ereceği ve ikinci yarı hazırlıklarının başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de devre arası ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk devre tamamlanacak. Peki, Süper Lig'de devre arası ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #süper lig #Devre arası
Spor Haberleri
- Süper Lig'de devre arası ne zaman?
- Anadolu Efes, Partizan'a karşı hata yapmadı
- Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
- İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
- Ahmed Kutucu: 'Takımımı mücadelesi için tebrik ediyorum'
- Arda Turan'dan iddialara cevap
- Dusan Tadic: 'Erkek gibi sorumluluk almalıyız'
- Mourinho devre arası yaşananları açıkladı
- Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'
- Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Vali 'öldü', Bakanlık 'yoğun bakımda' dedi
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan