Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 21.12.2024 - 12:02

Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk devre tamamlanacak. Peki, Süper Lig'de devre arası ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.