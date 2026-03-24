Yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik ihtimaline odaklandı. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? Kademeli emeklilik son durum nedir?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kademeli emeklilik sistemi, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim günü ve yaş şartının, belirli bir takvim çerçevesinde esnetilmesini öngörüyor. Taslak aşamasındaki çalışmalara göre, 1999 sonrası sigortalı olanlar için 7000 prim günü şartı ön plana çıkıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde, sigorta giriş tarihine bağlı olarak kadınlarda 43-48, erkeklerde ise 45-50 yaş aralığından başlayan bir kademelendirme ile emeklilik yolu açılması hedefleniyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."