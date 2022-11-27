Kadınlar ev işiyle meşgul!
TÜİK’in yeni yayımladığı “İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2022” raporu, Türkiye’de kadınların toplumsal konumu ve iş yaşamındaki yeriyle ilgili çarpıcı ayrıntılar da içeriyor.
Bu kapsamda en önemli verilerden biri ise işgücüne dahil olmayan 30 milyon 132 bin kişilik büyük nüfus içinde gösterilen ve “ev işleriyle meşgul” olarak nitelenen kadınların sayısındaki artış oldu.
Bu verilere göre 2022 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla işgücüne dahil olmayan kadın sayısı 21 milyon 118 bin kişi olurken bunların 10 milyon 172 bini ev işleriyle meşgul olarak kayıt altına alındı.
Ev işleriyle meşgul kadınların sayısı önceki çeyrekte (Nisan-Haziran 2022) 10 milyon 85 bin, Temmuz- Eylül 2021’de ise 10 milyon 133 bin kişiydi. Ayrıca TÜİK’in bu tür sınıflandırmasında erkek nüfus bulunmuyor. Ayrıca işgücüne dahil olmayan kadınların 901 bininin de “iş bulma ümidi” yok. Bu sayı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 781 bindi.
Öte yandan Türkiye’de işgücüne katılma oranı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla genelde yüzde 52.8, erkeklerde yüzde 71.1 ve kadınlarda yüzde 34.9’e geriledi.
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