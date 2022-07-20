Siyah kadınların işsizlik oranı düşerken, işgücüne katılım oranları da düştü

ABD'de siyah kadınların işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 5.9'dan 5.6'ya geriledi. Ancak, iş arayan kişileri de orana dahil eden işgücü katılım oranı yüzde 62.7'den 62'ye düştü. Beyaz kadınların işsizlik oranı yüzde 2.9, işgücü katılım oranı ise sabit kaldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00
Siyah kadınların işsizlik oranı düşerken, işgücüne katılım oranları da düştü
Abone Ol google-news

Kadınlar Poltika Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Ariane Hegewisch, siyah kadınların beyaz kadınlara oranla, çalışma hayatından çok daha fazla uzaklaştığını söylüyor. Haziran ayında siyah işçilerin işgücü katılım oranında sert bir düşüş görülürken siyah erkekler için de yüzde 68.9'dan 68.1'e bir düşüş yaşandı.

ABD'deki tüm işciler için işgücü katılım oranı yüzde 0.1 azaldı.

Asyalı işçiler içinse işsizlik yüzde 2.4'ten yüzde 3'e yükseldi.

CNBC'de yer alan habere göre ;Washington Adil Büyüme Servisi'nden politika analisti Kathryn Zickuhr, istihdamdaki eşitsizliğin altını çiziyor. Zickuhr'a göre bu oranlara önem verilmezse ekonominin dayanıklılığı zarar görebilir. 


Amerika Amerika Birleşik Devleti işsizlik İşgücü işgücüne katılım oranı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler