Siyah kadınların işsizlik oranı düşerken, işgücüne katılım oranları da düştü
ABD'de siyah kadınların işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 5.9'dan 5.6'ya geriledi. Ancak, iş arayan kişileri de orana dahil eden işgücü katılım oranı yüzde 62.7'den 62'ye düştü. Beyaz kadınların işsizlik oranı yüzde 2.9, işgücü katılım oranı ise sabit kaldı.
Kadınlar Poltika Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Ariane Hegewisch, siyah kadınların beyaz kadınlara oranla, çalışma hayatından çok daha fazla uzaklaştığını söylüyor. Haziran ayında siyah işçilerin işgücü katılım oranında sert bir düşüş görülürken siyah erkekler için de yüzde 68.9'dan 68.1'e bir düşüş yaşandı.
ABD'deki tüm işciler için işgücü katılım oranı yüzde 0.1 azaldı.
Asyalı işçiler içinse işsizlik yüzde 2.4'ten yüzde 3'e yükseldi.
CNBC'de yer alan habere göre ;Washington Adil Büyüme Servisi'nden politika analisti Kathryn Zickuhr, istihdamdaki eşitsizliğin altını çiziyor. Zickuhr'a göre bu oranlara önem verilmezse ekonominin dayanıklılığı zarar görebilir.
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