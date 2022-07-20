Siyah kadınların işsizlik oranı düşerken, işgücüne katılım oranları da düştü

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Kadınlar Poltika Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Ariane Hegewisch, siyah kadınların beyaz kadınlara oranla, çalışma hayatından çok daha fazla uzaklaştığını söylüyor. Haziran ayında siyah işçilerin işgücü katılım oranında sert bir düşüş görülürken siyah erkekler için de yüzde 68.9'dan 68.1'e bir düşüş yaşandı.

ABD'deki tüm işciler için işgücü katılım oranı yüzde 0.1 azaldı.

Asyalı işçiler içinse işsizlik yüzde 2.4'ten yüzde 3'e yükseldi.

CNBC'de yer alan habere göre ;Washington Adil Büyüme Servisi'nden politika analisti Kathryn Zickuhr, istihdamdaki eşitsizliğin altını çiziyor. Zickuhr'a göre bu oranlara önem verilmezse ekonominin dayanıklılığı zarar görebilir.