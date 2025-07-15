Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde CEV’in isim ortağı Zeren Group oldu

Küresel cazibesini artıran ve dünyanın en prestijli kulüp müsabakası olma özelliğini sürdüren CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2026, artık Zeren Group isim ortaklığı altında oynanacak. Bu önemli anlaşma, Avrupa voleybolu açısından büyük önem taşırken dört kıtada enerji, denizcilik, ticaret, medya, konaklama, profesyonel hizmetler, üretim ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Zeren Group’un ana vatanı olan Türkiye’de büyük bir popülerlik ve başarıya sahip olan kadın voleybolu için önemli bir kilometre taşı olacak.

Bu çığır açan işbirliği, CEV liderliğinin CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni yeni zirvelere taşımak ve dünyanın en iyi oyuncularının bir araya gelerek harika bir atmosferde, heyecan verici bir aksiyon sunduğu özel sahne olma statüsünü daha da sağlamlaştırmak için gösterdiği stratejik çabaların bir sonucudur. Bu anlaşmanın aynı zamanda, yaklaşık on yıldır yapılan ilk isim anlaşması olma özelliği bulunuyor.

CEV Başkanı Roko Sikirić, "CEV başkanlık kampanyam sırasında açıkça ifade ettiğim hedefim, CEV Şampiyonlar Ligi’nin muazzam ve hâlâ büyük ölçüde kullanılmayan potansiyelinden yararlanmaktı. Zeren Group’un yanımızda olmasıyla, bu potansiyeli ortaya çıkarabileceğimize ve yarışmayı benzeri görülmemiş seviyelere yükseltebileceğimize eminim. Kadınlar CEV ZEREN Group Şampiyonlar Ligi’ni uluslararası voleybolda bir mihenk taşı ve dünya çapında kadın sporu için gerçek bir referans haline getirmek için isim ortağımızla bu sinerjiyi geliştirirken hem oyuncular hem de taraftarlar unutulmaz bir deneyim bekleyebilirler” dedi.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, dünyanın önde gelen voleybol liginin isim ortağı olmaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle Türk ekonomisine önemli katkıda bulunurken takım sporlarını ve sporcuları; özellikle de kadın voleybolunu destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. CEV ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sadece kurumumuz için değil, aynı zamanda Türk voleybolunun geleceği için de önemli bir dönüm noktası. CEV ZEREN Group Şampiyonlar Ligi'nin voleybolu yeni zirvelere taşıyacağına ve kız çocuklarımıza hayallerinin peşinden gitmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri için ilham vereceğine yürekten inanıyorum.''

Anlaşma uyarınca, 2026 turnuvası resmi olarak “CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women” adını taşıyacak. Sezon ekim ayında ilk tur maçlarıyla başlayacak.