Kadınlara 4 bin TL yardım verilecek mi? Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım" haberlerine ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:22
Kadınlara 4 bin TL yardım verilecek mi? Bakanlıktan açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak" başlığında çıkan haberlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadınlar para verdiği söylenilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuran tüm kadınlara bakanlığın 4 bin TL yardımda bulunulduğuna ilişkin iddialarını yalanladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak’ başlığı adı altında internet sitelerinde haberlerin dolaştığı görülmektedir. Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk. Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen ‘tıklanma’ amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız. Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlemeden kullanmamanızı rica ederiz."


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