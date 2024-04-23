Kafe ve restoranlar boykot edilmişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması

Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan yurttaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüdü. Tepkiler üzerine Erdoğan, Irak temasları sonrası market, kafe ve restoranlardaki fahiş fiyata yaptırımlar hakkında "Aşırı kâr hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:29
Kafe ve restoranlar boykot edilmişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuda tasarruf çalışmalarının kapsamına ilişkin soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

"Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. 

Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız."

"FAHİŞ FİYATA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde özellikle gıdada artan fahiş fiyat şikayetlerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."


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