Tekeller bayiiler de boykotta

Esnafın artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü belirterek “Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:33
Tekeller bayiiler de boykotta
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Tüketicinin fahiş fiyat boykotunun yanı sıra küçük esnafın da artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artıyor.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü belirterek “Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi. En büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdüğünü belirten Dündar, "Firma geri adım atana dek protestomuza kararlılıkla devam edeceğimizi bilmelerini isteriz. Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza  girdik" diye konuştu.


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