Kaftancıoğlu vahim tabloya dikkat çekti: Mutfaklardaki yangın büyüyor!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 21:29

Güncelleme: 16.08.2023 - 21:29

Döviz kurundaki artış, enflasyondaki yükseliş, taşıma maliyetleri derken AKP iktidarı bozulan ekonominin faturasını halka kesti. Vergi zamlarıyla beli bükülen yurttaş pazarda en temel gıda ürününe ulaşmakta dahi zorlanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Avcılar’da pazar ziyareti sırasında çekilen görüntülerini paylaştı. Kaftancıoğlu videoyu, “Mutfaklarda yangın büyüyor… Avcılar Merkez Mah. Çarşamba pazarında zamların çarptığı vatandaşlarımızla buluştuk. Derdin kaynağı belli, derman hepimizde” notuyla paylaştı.

Bir vatandaş, Kaftancıoğlu’nun “İyi misiniz?” sorusuna, “Nasıl iyi olalım? Görüyorsunuz işte, neresi iyi olsun? Pazara geldim dolaşıyorum işte, ortada bir şey yok…” sözleriyle karşılık verdi.

Pazardaki bir esnaf da iktidara tepki göstererek, “İçimiz acıyorsa hükümeti bu yerel seçimlerde acıtacağız” dedi.