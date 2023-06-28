Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" sözlerine Murat Ongun'dan göndermeli paylaşımla yanıt geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı" sözlerine sosyal medya üzerinden göndermeli yanıt verdi.
Ongun Twitter hesabından ““Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullanarak İmamoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı.
“Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ?? pic.twitter.com/PmdCy9fo2f— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 28, 2023
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