Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" sözlerine Murat Ongun'dan göndermeli paylaşımla yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 16:06
Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı" sözlerine sosyal medya üzerinden göndermeli yanıt verdi. 

Ongun Twitter hesabından ““Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullanarak İmamoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı. 


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