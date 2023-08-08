Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ‘zorunlu deprem’e etkisi sınırlı: 6 ayda 3.8 puan arttı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli ve 6 Şubat tarihli büyük depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Resmi açıklamaya göre 50 binin üzerinde yurttaşın ölümüne yol açan bu büyük afet sonrası bölgedeki sorunlar devam ederken 100-150 milyar dolar olarak tahmin edilen hasar ve ekonomik maliyetler için çözüm arayışları da sürüyor. Bu açıdan ön plana çıkan zorunlu deprem ve diğer sigortalar kapsamında bugüne kadar yapılan ödeme ise 2.1 milyar dolar düzeyinde kaldı. Zaten o günden bugüne geçen zamanda daha yüksek bir sigorta ödemesi için sigortalılık oranının artırılması daha çok tartışılır hale geldi. Örneğin 1 Ağustos itibarıyla ihtiyari depremle ilgili tarifeler yenilendi.

Ancak Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu deprem sigortasıyla ilgili güncel verileri, deprem sonrası ilk aylarda güçlü bir hareketlilik olsa da çok yol alınamadığını gösteriyor. Zorunlu deprem açısından 6 Şubat’ta ülke geneli için yüzde 54.7 olan sigortalılık oranı bugün yüzde 58.5’e çıktı. Sigortalı konut sayısı da 10 milyon 950 binden 11 milyon 722 bin adede yükseldi. Depremin etkilediği illerin yer aldığı bölgelerden Güneydoğu Anadolu’da sigortalılık oranı yüzde 50’den yüzde 50.9’a, Doğu Anadolu’da ise yüzde 50.3’ten yüzde 57.1’e çıktı. Öte yandan güncel verilere göre en yüksek sigortalılık oranı yüzde 66.8 ile Marmara, en düşük sigortalılık oranı ise yüzde 48.3 ile Karadeniz Bölgesi’nde hesaplandı.

‘SİGORTA TÜFE’DE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6

TÜİK’in Temmuz 2023 ile ilgili açıkladığı enflasyon verilerinin detaylarına göre “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 6, Aralık 2022’ye (7 aylık) kıyasla yüzde 29.2, Temmuz 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 60.9 arttı. Bu kapsamda, aylıkta konut sigortasında yüzde 0.7, ulaştırma sigortasında yüzde 7.9, sağlık sigortasında yüzde 1 artış görüldü. İlk 7 aylık artışlar “konut”ta yüzde 3.4, “sağlık”ta yüzde 37, “ulaştırma”da yüzde 31.1 oldu. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 85.1, sağlıkta yüzde 76.2 ve ulaştırmada yüzde 59.6 hesaplandı.

TEPE YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM RÜZGÂRI GÜÇLÜ

Hareketli günler geçiren sigorta sektörünün iki önemli şirketinde genel müdürler değişti. Son 10 yıldır HDI Sigorta’nın genel müdürü olan Ceyhan Hancıoğlu’nun yerine, kısa süre önce Axa Sigorta’daki icra kurulu üyeliği görevinden ayrılan Firuzan İşcan getirildi. İşcan Galatasaray Üniversitesi mezunu. En son Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan Taha Çakmak ise Atilla Benli’nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’e genel müdür olarak atandı. Çakmak Hacettepe Üniversitesi mezunu.

‘ENGELLİ BİREYLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMALI’

SEDDK, engelli bireylerin sigortacılık hizmetleri konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Eşitlik vurgusu yapan, buna karşın kimi şirketlerin hizmet sunulmasında hayatı zorlaştıracak koşullar ileri sürdüğüne ilişkin bilgiler aldıklarını belirten SEDDK, “İletişim kanallarının engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi gerekliliktir” dedi.

SEDDK bu kapsamda görme engelliler için Braille alfabesiyle poliçe, işitme engelliler için görüntülü çağrı merkezi ve 7/24 hizmet verilmesini istedi.

‘ÇOCUĞUM İÇİN BES‘ İLE 200 BİN KATILIMCIYI AŞTI

Anadolu Hayat Emeklilik, Haziran 2023 itibarıyla faaliyet sonuçlarını açıklayarak son bir yılda yüzde 90 artışla 98.7 milyar lira bireysel emeklilik sistemi (BES) toplam fon büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Katıımcı sayısı ise 2.6 milyonu geçti. Şirketin aktif büyüklüğü 119.5 milyar TL, özkaynakları ise 4.1 milyar TL oldu.

Sonuçlarla ilgili bilgi veren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, özellikle 18 yaş altı müşteri grubuyla ilgili performanslarına dikkat çekerek “Haziran 2023 itibarıyla 213 bin katılımcı ve 1.8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. ‘Çocuğum için BES’ ürünümüz ile 200 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olduk. Katılımcı sayısında yüzde 27.4, fon büyüklüğünde yüzde 26.5 pazar payı ile liderliğimizi koruduk” dedi.

AKSİGORTA-TİKTAK İŞBİRLİĞİ

Yeni nesil sigortacılık anlayışı kapsamında mobil uygulaması ile pazaryeri üzerinden müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen Aksigorta’nın, araç kiralama uygulaması Tiktak ile işbirliği gerçekleştirdiği açıklandı. Buna göre Aksigorta müşterileri Tiktak’tan yapacakları ilk kiralama sonrasında 250 TL hediye Tiktak puanı kazanacak. 31 Ağustos’a kadar sürecek kampanya 15 dakika ve üstü tüm kiralamalar için geçerli olacak.

‘HEDEFE DOĞRU İLERLEDİK’

Katılım Emeklilik’in ilk 6 ayda 700 milyon TL prim üretimine ulaştığı açıklandı. Üretimin yılbaşından bu yana 2 kat arttığını, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “İklim değişikliğiyle artan afetler, yaşadığımız son büyük deprem felaketi ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında artan riskler, maliyetleri artsa da sigorta konusundaki farkındalığı artırıyor” dedi.

‘YETERSİZ SERMAYEYE SAHİP ŞİRKETLER RİSK’

Sigortacılıkta uzun vadeli yaklaşım kazandırdığına dikkati çeken Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, sektörün en önemli sorununun ise serbest tarife ve yetersiz sermayeye sahip şirketler olduğunu belirtti. Bir sermaye kontrol sistemi gerektiğini, ayrıca tam rekabet ve serbest piyasa koşullarına uyum sağlamanın şart olduğunu belirten Uğur şunları vurguladı:

“Serbest rekabet ortamında yeni şirketlerin kurulması olumlu ancak bu şirketlerin sermaye ve özkaynaklarının yeterli olup olmadığının çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Kurulan kimi şirketlerin aldıkları riski karşılayacak yeterli sermayelerinin olmaması ileride finansal zorluğa girme risklerini artıracak ve bu durum sigorta sektörünün tamamını olumsuz etkileyecek.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

Türkiye Sigorta Birliği, deprem bölgesine yardımlarını Türk Eğitim Vakfı çatısı altında üniversite öğrencileri için oluşturduğu “TSB Burs Fonu” ile sürdürüyor. Öğrenci sayısı 100, burs süresi ise 4 yıl olacak.

İlkay Akpınar’ın, Türk Nippon Sigorta’da teknik-reasürans, hasar-aktüeryadan sorumlu genel müdür yardımcısı görevine getirildiği açıklandı. Akpınar, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu.

Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl 11’inci kez motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Motosiklet tutkunlarının her zaman yanında olacağız” dedi.

Milli Reasürans Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında yayınlarından oluşan bir seçki hazırladı. Oluşturulan setler güzel sanatlar fakülte ve liseleri ile müzeler, bağımsız sanat birimlerine hediye edildi.