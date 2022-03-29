Kahve fiyatlarına da zam geliyor!

29 Mart 2022 Salı, 09:37

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle tüm emtia varlıkları için görünüm karmaşık bir hale büründü.

Kahve de bunlardan biri. Son 1 yılda fiyatı yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

GÜBRE FİYATINDA YÜZDE 30 ARTIŞIN ACISI ÇIKACAK

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına yansıyor. Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi. The Green Markets Kuzey Amerika Gübre Endeksi bu yıl yüzde 30 yükselerek rekor seviyeye çıktı. Brezilya’da potas fiyatını gösteren endeks de ocaktan bu yana yüzde 36 yükseldi. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) kompozit fiyat endeksi, küresel tüketimin yüzde 4’ünü gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna’nın alımları azalmasına karşın şubatta art arda 17’nci ay yükselerek 2.10 dolara geldi.

ICE’de ise fiyatlar son 10 gün içinde yukarı yönlü hareketlenerek 2.11 dolardan 2.21 dolara çıktı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA FİYATLAR ARTACAK

Fiyatların yılın bu çeyrekte ortalama 2.28 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Trading Economics küresel makro modelleri analistlerin beklentilerine göre gelecek 12 ay içinde ise fiyatlar 248.95 dolar olacak. Walletinvestor’da yapılan hesaplamalara göre bu yılın ikinci yarısında fiyatlar hız kazanacak. 1 yıl sonra ortalama fiyat pound başına 2.57 dolar olacak. Ancak yıl içinde fiyatlar 2.80-2.86 seviyesine kadar çıkacak.

Rusya, küresel arzın yüzde 17'sini oluşturan en büyük azotlu gübre ihracatçısı. Bu arada dünya gübre arzının yüzde 10'unu oluşturan Çin, kendi tüketimi için tutmak istediğinden gübre ihracatını askıya aldı.

Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor. Florida merkezli bir ithalat şirketinin sahibi olan ve Latin Amerika’da temsilcilikleri bulunan Christian Wolthers, kahve piyasasında 3’üncü çeyrekte panik başlayacağını söylüyor. Wolthers’a göre Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunuyor.

ÜRETİM DÜŞECEK, TÜKETİM ARTACAK

Uluslararası Kahve Örgütü'ne göre, küresel kahve üretimi cari pazarlama yılı için yüzde 2.1 azalarak 167.2 milyon çuvala düşecek. Bunun başlıca nedeni Arabica üretiminin yüzde 7.1 gerileyerek 93.97 milyona düşmesinin beklenmesi. Robusta üretiminin ise yüzde 5.1 artarak 73.2 milyon çuvala ulaşması bekleniyor. Asya ve Okyanusya'da kahve üretiminin yüzde 7.1 büyüyerek 51.4 milyon çuvala çıkacağı tahmin ediliyor. Güney Amerika'nın üretiminin yüzde 7.6 oranında azaltılarak 77.5 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor. Dünya kahve tüketiminin ise 3.3 oranında büyüyerek 60 kg'lık 170.3 milyon çuvala ulaşması öngörülüyor.