Kahve tüketimi 10 yılda 8 kat arttı ama tüketimin yüzde 70'i hâlâ Türk kahvesi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Türk kahvesi denince akla gelen ilk markalardan biri Kurukahveci Mehmet Efendi. İstanbul Eminönü’de 151 yıldır kahve öğütüp, satıyor.

Türkiye’nin 100 yılı aşan 12 şirketinden biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi’nin yönetiminde bugün üçüncü kuşaktan yönetim kurulu Başkanı Hulusi Kurukahveci ile yönetim kurulu üyesi Mehmet Kurukahveci var.

Dördüncü kuşak da yönetime ısınıyor. 150 yılını aşan marka bugünlerde grubun tarihini anlatan kalıcı bir sergi ve kahve konusunda yazılmış kitaplardan oluşan bir kütüphanenin bulunduğu Tahmis Binası’nı açtı. Mehmet Kurukahveci ile buluştuk. Hem markanın geleceğini konuştuk hem de son dönemde birbiri ardına açılan kahve zincirleriyle artan kahve sevgisini ve Türk kahvesine etkilerini sorduk.

Tabii öncelikle kısa sürede 100 gramı 5 TL’den 25 TL’ye çıkan fiyatların nedenlerini sorarak başladık Mehmet Kurukahveci’yle sohbete.

Brezilya’da yaşanan don ve pandemi yüzünden tedariğin aksaması nedeniyle fiyatların dolar bazında artmaya başladığını, ardından Türkiye’de ise 8 TL olan doların 18 TL’ye çıktığını hatırlatan Kurukahveci, “Dolayısıyla üç koldan bir baskı oluştu ve fiyatlar 4-5 kat arttı” diyor.

KAHVE PAZARI BÜYÜYOR

Artış sürecek mi sorusuna yanıtı ise şöyle: “Brezilya’da beklenen yağışlar gelirse fiyatlar artmaz düşer. Türkiye’deki durum ise ekonomiye bağlı. Biz yükselişin tamamını yansıtmadık bile. Artan kurları azar azar yansıttık.”

Fiyatlardaki 5 kat artışın tüketime yansımasını da “Tüketim biraz düştü ama şimdi aynı seviyelere geldi” diye açıklıyor. Bu arada uluslararası markaların da aralarında olduğu yeni zincirlerin Türkiye’ye girmesinin Türk kahvesini nasıl etkilediğine ilişkin ise şunları söylüyor:

• Türkiye’ye ithal edilen çiğ kahvede son 10 yılda büyük bir artış kaydedildi. 2011 yılında 17 bin ton olan çiğ kahve ithalatı, 2014 yılında 30 bin tona, 2022’de ise 70 bin tona dayandı.

• Tüm kahve pazarı büyüyor. Türk kahvesi hâlâ Türkiye’de açık ara en çok tüketilen kahve olarak ağırlığını koruyor. Nielsen verileri, ülkemizde yaklaşık yüzde 70 oranında Türk kahvesi tüketildiğini söylüyor.

ORTAKLIK DÜŞÜNMÜYOR



Mehmet Kurukahveci markanın geleceğine ilişkin de şunları söylüyor:

“Yaptığımız pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle halihazırda 60 ülkeye ihracat yapacak noktaya geldik. Mesela son yıllarda Rusya’da Türk kahvesi tüketimi artıyor. Ortaklık ve satın alma konusunda zaman zaman teklifler geldi ama bizim hiç ortaklık arzumuz olmadı. Bilinen bazı büyük yabancı marka da stratejik ortaklık istedi. Özkaynakları olan bir kurumuz. Dördüncü kuşağın da niyeti markayı koruma odaklı. O nedenle de içimiz rahat.”

