Kalabalık var alışveriş yok

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de Ramazan Bayramı öncesi tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı dertli. Kemeraltı Esnaflar Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek alım gücündeki düşüşe ek olarak son gelişmelerin çarşıyı olumsuz etkilediğini vurguladı. “Çarşı kalabalık görünüyor ama insanların cebindeki para artık hiçbir şeye yetmiyor. Eskiden tek alışveriş merkezi bizdik, Kemeraltı’na alternatif yoktu. Şu an günümüzde e-ticaret ve AVM’ler, çarşı esnafının önünde büyük bir engel oluşturuyor. Çarşı esnafı aynı desteği alamıyor ve kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor” diye konuştu. Ülke genelindeki ekonomik belirsizliklerin de çarşı esnafı üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyleyen Girgin, “Mutsuz bir bayram süreci geçiriyoruz. Ekonomik şartlar ve belirsizlikler bizi ciddi anlamda etkiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

BAKLAVA ARTIK TANEYLE ALINIYOR

Kemeraltı esnafları ekonomide yaşanan zorlu süreç sebebiyle umutlarının tükendiğini anlattı. Bayramın vazgeçilmezlerinden olan baklavanın fiyatı ise cep yakıyor. Tatlıcı esnafı yurttaşların artık mağaza gezmeye geldiğini, alırsa da kiloyla değil taneyle baklava almaya başladığını belirtti. Kilosu 1000 liraları geçen baklavanın tanesi 90 TL’ye kadar çıkarken esnaf, “Vatandaş alışveriş yapmıyor, ekonomi kötü. Giderlerimiz yüksek, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Evim kira, dükkânımın üç aidat borcu var. Toptancıyı arıyorum her şeyi dolar, her şeyi Avro ile satıyor. Avro, dolar oldu 40 TL, yurttaş mağdur biz mağduruz. Çarşının kalabalık olduğuna aldanmamak lazım maalesef iş yok müşteriler içeri girip fiyat sorup gidiyor veya kiloyla değil de taneyle alıyor. Durum çok kötü bayramı yaşayamıyoruz. Akşam eylemde sabah dükkândayız” ifadelerini kullandı.