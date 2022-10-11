Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur yaşamını yitirdi

11 Ekim 2022 Salı, 18:12

Kale Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un kardeşi, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın amcası, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında yaşamını yitirdi.



Bodur'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde 13 Ekim'de Çan Kaleseramik Fabrikaları Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Nevruz Köyü mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Kale Grubu’na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen amcam, kıymetli Dr. Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.