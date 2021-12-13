Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 400 milyon dolarlık başvuru

Kalkınma ve Yatırım Bankası 400 milyon dolara kadar yurtdışı borçlanma aracı ihracı için BDDK ve SPK'ya başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:27
Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 400 milyon dolarlık başvuru
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yurt dışında 400 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için BDDK ve SPK'ya başvurdu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek ihracın toplamda azami 400 milyon dolar veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar olacağı belirtildi. 

Geçen hafta ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında yapılması planlanan 100 milyon euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi için ön protokol imzalanmıştı.

Söz konusu tahvilin bankanın Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacağı belirtilmişti.



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