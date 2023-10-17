Kamış melaslarının ithalatında gümrük vergisi oranı güncellendi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 07:00

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekmek, pasta, kek bisküvi, kuru maya ile etil alkolde kullanılan kamış melaslarının ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi.

Yem sanayisinde kullanılan kamış melaslarının ithalatında ise anılan oran yüzde 0 olarak kaldı.