Konteyner konut ithalatında gümrük vergisi istisnası uzatıldı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:03

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:03

Konteyner konut ithalatına 10 Mart tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen sıfır gümrük ve ek gümrük vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sıfır gümrük ve ilave gümrük vergisi istisnaları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kadar uzatıldı.

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner) ithalatında gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin 31 Temmuz'a kadar sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.