Konteyner konut ithalatında gümrük vergisi istisnası uzatıldı

Konteyner konut ithalatında sıfır gümrük ve ek gümrük vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Reuters
Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:03
Konteyner konut ithalatında gümrük vergisi istisnası uzatıldı
Abone Ol google-news

Konteyner konut ithalatına 10 Mart tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen sıfır gümrük ve ek gümrük vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sıfır gümrük ve ilave gümrük vergisi istisnaları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kadar uzatıldı.

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner) ithalatında gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin 31 Temmuz'a kadar sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.


konteyner Konut ek gümrük vergisi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Kahramanmaraş'a konteyner kent

Fenerbahçe'den Kahramanmaraş'a konteyner kent
Konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 TIR şoförüne gözaltı

Konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti: 2 TIR şoförüne gözaltı
Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı: 'Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı'

Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı: 'Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı'

En Çok Okunan Haberler