KAMU-AR'ın araştırma ortaya koydu: Gıda fiyatları 9 ayda yüzde 110.6 arttı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 16:41

Yüksek enflasyon nedeniyle son yıllarda meydana gelen ekonomik kriz, vatandaşların temel gıda ürünlerine erişiminin zorlaşmasına neden oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, konfederasyonun AR-GE birimi KAMU-AR'ın 'Halkın Enflasyonu Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlenen, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepetin esas alınarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ekim 2022 sonuçları şöyle:

EKMEK, PİRİNÇ, UN, BULGUR FİYATLARI YÜZDE 8.5 ARTTI

Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı.

Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı. Ancak geçen yıl ekim ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ekim ayında 277,5 lira ödemek gerekiyor.

Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,5 oranında artış kaydetti.

Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 1,9 oranında artış yaşanan ekim ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 5,7 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 0,9 oranında artış oldu.

SEBZE FİYATLARI YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Meyve fiyatlarının yüzde 1,7 oranında arttığı ekimde sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 20,2 oranında artış yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 2 arttığı ekimde, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 6,3 oranında artış kaydedildi.

Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ekimde, bir önceki aya göre yüzde 6,3 oranında daha fazla para ödedi.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde gıda fiyatlarındaki artış ise üç haneli oranlara çıkarak yüzde 110,6 oldu.

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ekim 2021'e göre) yüzde 177,5 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Ekim 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bu yıl aynı ay 279,3 lira ödemek zorunda kaldılar.