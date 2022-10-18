AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan ‘yargıda bağımsızlık’ vurgusu: Güç tek elde toplanmamalı

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

İçişleri Bakan Yardımcılığı görevindeyken önce Sayıştay’a, ardından da Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine getirilen Muhterem İnce, dün AYM’de düzenlenen ant içme töreninde yemin ederek görevine başladı.

Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan; Tevrat, Yeni Ahit ve Kuran’dan alıntı yaparak adalete işaret ederken “anayasayı ve temel hakları koruma görevlerini her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak yerine getireceklerine dair yemin ettiklerini” vurguladı. Arslan, “Böylece daha göreve başlarken anayasal adaleti sağlamanın ön şartının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu kendimize hatırlatıyoruz. Korumayı taahhüt ettiğimiz anayasa, bağımsızlık ve tarafsızlığı yargının vazgeçilmez nitelikleri olarak kabul etmektedir. Yargıya yönelik güven ve inancın sarsılması, bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir” dedi.

"KUVVETLER AYRILIĞI"

Yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının da gereği olduğunu vurgulayarak “Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde de temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan bir anayasanın varlığından söz etmek zordur” diyen Arslan, “Zira anayasaların temel işlevi, kamu gücünün tek elde toplanmasını önlemek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak suretiyle temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır” ifadelerini kullandı.