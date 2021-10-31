'Kamu bütçesinde kara delik'

31 Ekim 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sayıştay raporundaki “Yap-İşlet-Devret Projeleri Kapsamında Verilen ve Ödenen Garantiler” başlıklı tabloda KGM’nin otoyol ve köprülere verdiği garantiler, toplam ödenen garanti tutarı ve kalan garanti tutarlarını inceledi.

Akın, 2020’den sonra kalan TL cinsinden toplam garanti tutarının 179 milyar 635 milyon 821 bin 290 TL olduğuna dikkat çekti. Kalan garanti ödemeleriyle ilgili Sayıştay’ın yaptığı hesabın 31 Aralık 2020 tarihli kura göre olduğunu belirten Akın, bugünkü kur değerine göre hesaplama yapıldığında milyarlarca lira tutarında bir artış yaşandığını söyledi.

Akın şunları kaydetti: “Sayıştay’ın verilerine göre söz konusu köprü ve otoyollara verilen kalan garanti tutarı 20 milyar 540 milyon 187 bin 18 dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin 505 Avro. Güncel kura göre dolar cinsinden verilen garanti tutarı 194 milyar 104 milyon 767 bin 320 lira; Avro cinsinden verilen garanti tutarı ise 32 milyar 391 milyon 190 bin 360 lira oluyor. Buna göre dolar ve Avro cinsinden kalan garanti tutarı ise 226 milyar 495 milyon 957 bin 680 TL oluyor. Yalnızca 10 aydaki kur farkı nedeniyle kalan garanti tutarındaki artış tam 46 milyar 860 milyon 136 bin 390 lira oldu.”

‘YILLARCA SÜRECEK YÜK’

Akın, garanti ödemelerindeki kara deliğin kur arttıkça büyüyeceğine işaret ederek “Kalan garanti tutarı elbette geçen araç sayısına göre değişiklik gösterebilir. Ancak bu otoyol ve köprülerin boş kaldığı, yılın ancak belli zamanlarında belli doluluk oranlarına ulaşıldığı biliniyor. Yanlış politikalar yüzünden yaşanan kur artışı, kamunun garanti yükünü de yaklaşık 47 milyar lira düzeyinde artırdı. Vatandaşımız geçinemezken yıllarca sürecek bu yükten kurtulmak için garantiler TL’ye çevrilmeli ve karakış fonu olarak kullanılmalı” değerlendirmesinde bulundu.