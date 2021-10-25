Sağlık için ayrılan bütçenin en büyük payı şehir hastanelerine gitti

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 2022 yılı bütçesinde sağlık için ayrılan kaynaktan en büyük payı şehir hastanelerinin alacağına dikkat çekerek “Şehir hastaneleri kira bedelleri için 14 milyar 91 milyon 904 bin lira; hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler için 7 milyar 473 milyon lira ödenecek” dedi. İktidarın salgın döneminde sadece 19 milyar TL ayırdığını belirten Uğur, “Koruyucu sağlık hizmetlerine, eğitim ve araştırmaya, çalışana bütçe yok; yandaş müteahhide var” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Uğur, Meclis’e sunduğu 2022 bütçesinden sağlık için ayrılan payı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bütçede sağlık için toplam 122.6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Uğur, “Sağlığa ayırılan pay, yüzde 7’ye yükseltilmiş. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin büyüklüğü kadar, bütçenin dağılımı da önemlidir. 116 milyar TL ayrılan Sağlık Bakanlığı bütçesinde 54.6 milyar TL tedavi edici sağlık hizmetlerine, 19 milyar TL ise koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmıştır” dedi.

‘FİYATLAR KATLANACAK’

Üniversite hastaneleri ve sağlık kuruluşları borç sıkıntısındayken buralara 6.2 milyar lira kaynak ayrıldığına işaret eden Uğur, “Dolardaki yükseliş nedeniyle ithal edilen tıbbi teknoloji, tıbbi sarf ve ilaç giderleri daha da katlanacaktır. Ayrılan kaynak gerçekçi değil” yorumunu yaptı. Bütçede yaklaşık 22.5 milyar TL’yle en büyük payın kamu-özel işbirliği ile yapılan şehir hastanelerine ayrıldığına dikkat çeken Uğur, “Şehir hastaneleri kira bedelleri için 14 milyar 91 milyon 904 bin lira; hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler için 7 milyar 473 milyon lira ödenecektir. Görülmektedir ki bütçeden şehir hastaneleri üzerinden yandaş şirketlere ayrılan pay, koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan paydan daha yüksektir. 2022 bütçesinde; koruyucu sağlık hizmetlerine, eğitim ve araştırmaya, çalışana bütçe yok, yandaş müteahhide var” diye konuştu.