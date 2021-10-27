Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘faşist’ tartışması
TBMM’de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu’nda HDP'li Garo Paylan ile AKP'li İbrahim Aydemir arasında ‘faşist’ tartışması yaşandı.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşüldü. AKP ile muhalefet milletvekilleri arasında 'faşist' tartışması yaşandı.
AKP Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP milletvekillerini usulle ilgili konuşmaya davet etti. CHP Konya Milletvekili Abdulatif Şener konuşmasına başladığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan AKP'li İbrahim Aydemir’i ‘faşist’ şeklinde niteledi.
Bunun üzerine komisyonda tartışma çıktı.
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