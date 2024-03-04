Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergede

Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek gösterge vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:40
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergede
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.

Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınmıştı. Yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle bekledi. Artık harekete geçilmesini bekliyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı."

"HEM İKRAMİYEYİ HEM DE AYLIĞI YÜKSELTECEK"

Tonbul, birinci derecedeki kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesinin gelir artışı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Söz konusu düzenlemeden, birinci dereceye gelen kamu çalışanları ile geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olan idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındakiler faydalanacak. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek."

Çok sayıda memurun emekli olmak için birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin hayata geçirilmesini beklediğini aktaran Hacı Bayram Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır" dedi.


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