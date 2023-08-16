Kamu çalışanlarının yüzde 82’si evlenmek için yardıma ihtiyaç duyuyor: Memur ‘refah’ istiyor

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

Sayısı 6 milyonu aşan memur ile memur emeklisi için hükümetin teklifi önceki gün açıklandı. İktidar 2024 için yüzde 14+9, 2025 için de yüzde 6+5 oranında zam teklif etti. Memurları temsilen masada oturan Memur Sen, teklifi “kabul edilemez” bulduğunu bir kez daha açıklarken üyelerinin toplu sözleşme beklenti anketinin ikinci bölümünü yayımladı.

50 bin kamu çalışanı ile yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 89’u Memur-Sen’in refah payı talebini desteklediğini söylerken yaklaşık yüzde 82’si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade etti. Maddi yardıma ihtiyaç duymayacağını açıklayanların oranı sadece yüzde 4.49’da kaldı. Kamu görevlilerinin artırılmasını istediği yardım kalemleri içerisinde eş yardımı yüzde 40 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 24 ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı, yüzde 16 ile kreş yardımı izledi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Memur-Sen’in anketine göre, kamu görevlileri, devam eden toplusözleşme sürecinde konfederasyon ve sendikaların önündeki en zorlu engelin zor ekonomik koşullar olduğuna inanıyor. Çalışanların yüzde 36’sı bu konuda zor ekonomik koşulları öne çıkarırken yüzde 21.11’i hükümetin katı tavrına işaret etti. Memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam emekliye verilmemişti. Ankete katılan kamu görevlilerinin yaklaşık yüzde 80’i seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin emekliliği gelmiş memurların emeklilik kararlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

KESK’TEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

İktidarın düşük zam teklifine en sert tepki Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) geldi. Bugün tüm yurtta iş bırakma eylemi yapan konfederasyon emekçilere şu çağrıyı yaptı: “Yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, demokratik çalışma yaşamı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplusözleşme sistemi için bütün kamu emekçilerini ve emeklileri her adımımızda bizlerle yan yana durmaya, omuz omuza vermeye davet ediyoruz.”