‘Kamu da tasarruf yapsın’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

GAİB’in düzenlediği Üçüncü Doku Tasarım Yarışması’nın ardından gazetecilerle bir araya gelen Kileci, deprem ve ekonomi gündemini şöyle değerlendirdi:

Fabrika yıkılır, daha iyisini yapabilirsiniz. Ama insanın psikolojisi, kaybedilen beşeri sermayeyi kazanmak oldukça zor. Bölgede birçok çalışan gitti.

Biz kalanların kalması için uğraşıyoruz. O yüzden de bir an önce kalıcı konutların bitirilmesi gerek.

Geçen yıl bölgenin ihracat rakamı 12.5 milyar dolardı. Bu sene aynı rakamı yakalayacağız. Hedefi bu sene üç kere revize ettik.

Pazarlar şimdi stabile döndü. Dolar kuruna gelince, denge şart. İhracatçının dolar hedefi enflasyon ve faizle dengeli olmasıdır.

Çünkü müşteri iç dinamiklere bakmaz kendi hedefleri vardır. Bizim giydirilmiş işçilik maliyetimiz 1100 dolara geldi. Türkiye hiç böyle bir şey görmemişti.

Bugüne kadarki en akılcı, en ulaşılabilir plan. Ama önümüzdeki taşlar kaldırılmalı, finansman sorunu ve faiz çözülmeli. Fedakârlık tek taraflı olursa ciddi sorunlar çıkar.

GİYİM TÜKETİMİ AZALDI

Tekstil sektörünü de değerlendiren Kileci, şunları söyledi: