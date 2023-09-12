‘Kamu da tasarruf yapsın’
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, OVP’yi akılcı ve ulaşılabilir bulduğunu belirterek “Ancak önümüzdeki taşlar kaldırılmalı, tasarruf tek taraflı olmamalı. Vatandaş tasarruf yapıyorsa bizi yönetenlerin de tasarruf yapması lazım” dedi.
GAİB’in düzenlediği Üçüncü Doku Tasarım Yarışması’nın ardından gazetecilerle bir araya gelen Kileci, deprem ve ekonomi gündemini şöyle değerlendirdi:
- Fabrika yıkılır, daha iyisini yapabilirsiniz. Ama insanın psikolojisi, kaybedilen beşeri sermayeyi kazanmak oldukça zor. Bölgede birçok çalışan gitti.
- Biz kalanların kalması için uğraşıyoruz. O yüzden de bir an önce kalıcı konutların bitirilmesi gerek.
- Geçen yıl bölgenin ihracat rakamı 12.5 milyar dolardı. Bu sene aynı rakamı yakalayacağız. Hedefi bu sene üç kere revize ettik.
- Pazarlar şimdi stabile döndü. Dolar kuruna gelince, denge şart. İhracatçının dolar hedefi enflasyon ve faizle dengeli olmasıdır.
- Çünkü müşteri iç dinamiklere bakmaz kendi hedefleri vardır. Bizim giydirilmiş işçilik maliyetimiz 1100 dolara geldi. Türkiye hiç böyle bir şey görmemişti.
- Bugüne kadarki en akılcı, en ulaşılabilir plan. Ama önümüzdeki taşlar kaldırılmalı, finansman sorunu ve faiz çözülmeli. Fedakârlık tek taraflı olursa ciddi sorunlar çıkar.
GİYİM TÜKETİMİ AZALDI
Tekstil sektörünü de değerlendiren Kileci, şunları söyledi:
- Sektörde büyük sorun var. Maliyetler arttı, tüketim alışkanlıkları değişti. İnsanlar giyim alışverişinden kıstı, gıda ve barınmaya öncelik veriyor. Fabrikaların çoğu kapanıyor.
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