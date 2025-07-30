Kamu ihalelerinde yeni düzenleme: Fark hesabında 24 endeks daha kullanılacak!

Kamu İhale Kurumu ihalelerinde mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerinin fiyat farkı hesabında, mevcut endekslere ilave olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 24 yeni alt endeksin kullanılabileceği açıklandı. Böylece ihaleyi alan firma yeni alt endekslerle daha çok fiyat farkı da alabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerinin fiyat farkı hesabında, mevcut endekslere ilave olarak TÜİK tarafından yayımlanan 24 yeni alt endeks kullanılabilecek.

Yapım işi sözleşmelerinde birim fiyatı bulunmayan iş kalemi için yeni birim fiyat hesabı yapılması halinde fiyat farkı hesabında hangi birim fiyatın esas alınacağı da düzenlendi.

Kamu ihale sözleşmelerinde, bir ay içinde birden fazla hak ediş düzenlenmesi ve hak edişe uygulanacak endekslerin henüz belli olmaması halinde fiyat farkı hesabının bir önceki güncel endeksler kullanılarak yapılması ve uygulama ayına ait ilgili endeksler belli olduğunda sonraki hak edişlerde fiyat farkı hesabının düzeltilmesi sağlanabilecek.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan danışmanlık hizmet, hizmet ve mal alımları ile yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerindeki değişiklikler de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda yapım işleri ile mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alım ihaleleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik değişiklikleri 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.