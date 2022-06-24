Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

24 Haziran 2022 Cuma, 01:30

Kamuda ve belediye iştiraklerinde çalışan işçilere yapılacak tediye (para verme, ödeme) için Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre işçilerin ek ödemeleri 4 Temmuz ve 16 Aralık'ta yapılacak.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının da 16 Aralık 2022'de yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yasaya göre “sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye” yapılıyor. Ayrıca yine bu yasaya göre “bu işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı nispette bir ilave tediye daha” yapılabiliyor.