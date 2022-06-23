TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’nin 1 Temmuz itibariyle gireceği tatil, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 00:30
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM’nin 1 Temmuz 2022’de tatile girmesi bekleniyordu.


Resmi Gazete TBMM Meclis
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