600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı son açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını ifade etti. Kısa süre içerisinde teklifin netlik kazanması bekleniyor.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu.

TÜRK- İŞ: “MÜMKÜN DEĞİL”

Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5” diye konuştu.