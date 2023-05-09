Kamu çalışanı zam bekliyor

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Geçen hafta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le bir araya gelmişti. Erdoğan ise önceki gün İstanbul Mitingi’nde yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım” demişti.

Son toplantıda iktidar kanadı taban ücret ve zam oranları konusunda yeni bir öneri getirmedi. Taraflar dün yeniden bir araya geldi. Görüşmelerde sosyal haklar konusunda önemli ilerlemeler sağlandı. İşçi yüzde 45 zamda ısrarlı. İktidarın seçim öncesinde teklifini yükseltmesi bekleniyor. İktidar en düşük ücretin 12 bin lira, 6 aylık zam oranının da yüzde 40 olmasını önermişti. İşçi tarafı ise taban ücretin 15 bin lira, zam oranının da yüzde 45 olmasında ısrar edeceğini açıklamıştı.

Bugün taban ücretin 13 bin lira ve üzeri olması, yüzdelik zammın da yüzde 45’e yaklaşması halinde imzaların atılabileceği dile getiriliyor.