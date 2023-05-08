Kamu işçisine zam pazarlığında son aşama! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:32

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:35

Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar cuma günü bir araya gelmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüşmüştü.

İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi sendikaları 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılmasını talep ediyor. Cuma günü yapılan görüşmelerde mutabakata varılamamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde kamu işçilerinin beklediği zam oranını salı günü açıklayacağını duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre, yarın saat 11.00'de Erdoğan'ın da yer alacağı bir görüşme planlanıyor. Hükümetin son teklifinin üstüne çıkılması beklentisi var.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.