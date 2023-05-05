Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu? 2023 Toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde son durum...

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:37

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü^nde son gelişmeler yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?



Türk-İş ve Hak-İş’in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelinse de henüz netlik kazanmadı. i Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." bilgisini verdi.



KAMU İŞÇİLERİNE ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14.30'da görüşecek.

KAMU İŞÇİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı. İşçi tarafının talebi ise yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.





















