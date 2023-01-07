Kamu Konfederasyonları Platformu'na üye memurlar 12 Ocak'ta iş bırakacak

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Memurun yüzde 5 ek zamla birlikte yüzde 30’a çıkan zamma tepkisi artıyor. Kamu Konfederasyonları Platformu, seyyanen zam olmak üzere beş temel taleple 12 Ocak’ta iş bırakacak. Yedi konfederasyonu bir araya getiren platform, talepleri kabul edilene kadar eylem sürecine devam edecek.

Birleşik Kamu-İş, Hak-Sen, BASK, Çalışan-Sen, Şehit Gazi-Sen, YurtSen ve Anadolu-Sen’den oluşan Kamu Konfederasyonları Platformu, toplusözleşmede memuru temsil eden Memur-Sen ve Kamu-Sen dışındaki tüm sendikaları eyleme davet etti.

EN AZ YOKSULLUK SINIRI



Beş temel talepleri bulunduğunu açıklayan platform bunları şöyle sıraladı:

Her ay enflasyon farkı maaşlara seyyanen eklensin.

Kamu çalışanları ve emeklilere insanca yaşayabileceği hayat standartları sağlansın. Kamu çalışanlarına en az yoksulluk sınırının üzerinde ücret verilsin.

Kamu çalışanlarının gelir vergisi dilimi yüzde 15’te sabitlensin.

AKP ve MHP oylarıyla getirilen yüzde 2 üye barajı kaldırılsın.

Kamu çalışanlarına ücretsiz kreş, ulaşım, yol, yemek, kira yardımı ve fazladan çalıştığı her saat için ek mesai ücreti verilsin.



Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, uyarı eylemlerinin 12 Ocak’ta iş bırakarak başlayacağını belirtti. Daha sonra da uyarı eylemlerinin devam edeceğini söyleyen Balık, “Eylemler sürekli artacak şekilde devam edecek. Gerçekten zor durumdayız. Hükümet bunları dikkate almadığı, yandaş konfederasyonlarla işi çözdüğü sürece bizler de yeni yol ve yöntemler aramak zorundayız” dedi.



‘KEPÇEYLE ALIYORLAR’

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de her şeyin fiyatının yüzde 100 arttığına dikkat çekti.

Asgari ücret yüzde 55 artırılırken memur ve emekli maaşlarındaki yüzde 30’luk artışın kabul edilemeyeceğini dile getiren Öğretici, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerine, en düşük memur maaşının da 25-26 bin lira olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Öğretici “Verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Vergi yıl içinde önce yüzde 20 sonra yüzde 27’ye çıkıyor. Memur maaşı 2015’te asgari ücretin 3 katı iken şimdi 1.5’a düştü. Taleplerimiz kabul edilmezse eylemlilik sürecine birlikte devam edeceğiz” dedi.

