Kamuda ‘güvencesizlik’ dayatması

Seçim öncesinde verdiği “Kamuda mülakatlar kaldırılacak” sözünü tutmayan iktidar, güvencesiz istihdamdan da vazgeçmiyor. Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül dönemini kapsayan 3. çeyrekte sözleşmeli personel sayısı yeniden artışa geçerek 277 bin 281 bine yükseldi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00
Kamuda ‘güvencesizlik’ dayatması
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Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini öngören yasa Ocak 2023’te Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. O dönemde iktidar düzenleme ile 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğini açıkladı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kamu sektörü istihdamına ilişkin verilerine göre geçen yılın ocak, şubat, mart dönemini kapsayan birinci çeyrekte sözleşmeli personel sayısı 566 bin 68 kişiydi. 

ARTIŞ BAŞLADI

Yasanın uygulamaya geçmesiyle birlikte geçen yılın nisan, mayıs, haziran döneminde sözleşmeli personel sayısı 270 bin 568’e indi. Ancak daha sonra geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise sayı yeniden artarak 277 bin 281 bine yükseldi. 

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Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın geçen yılın son çeyreğine ilişkin kamu istihdam verilerine göre ise sözleşmeli personel sayısı 330 bin 863 kişiye çıktı. Kamudaki güvencesiz istihdam edilenlerin sayısı yeniden kadro düzenlemesinden önceki döneme doğru hızla ilerliyor. Verilere göre, kamu idarelerinde 219 bin 401 sözleşmeli personel bulunuyor. YÖK, üniversitelerde 15 bin 288, özel bütçeli idarelerde 9 bin 576, sosyal güvenlik kurumlarında bin 374, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 2 bin 735 sözleşmeli personel var. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarındaki sözleşmeli personel sayısı da 43 bin 297.


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