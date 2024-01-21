Kamuda 'yemek' isyanı
İktidarın kamuda yemek ücretlerine yaptığı zamlar memurları kızdırdı. Kamu çalışanlarının ocakta yüzde 49.25 zam aldıklarını anımsatan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, aynı ildeki kurumlar arasında bile farklı yemek ücretleri belirlendiğine dikkat çekerek karara tepki gösterdi.
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Örneğin haksız fiyat rekabetini düzenlemekle, marketlerin, restoranların fahiş fiyat artışlarını denetlemekle görevli birimlerin bulunduğu Ticaret Bakanlığı 31 Aralık 2023’e kadar 33 lira olan yemek bedelini 1 Ocak’tan itibaren yüzde 218’lik rekor zam yaparak 105 liraya çıkarmıştır. Yönetmeliğe göre bir öğün yemeğin toplam maliyeti 315 liradır. 315 lira bedel yemek şirketine değil de personele ödenmiş olsa daha doyurucu ve personel açısından daha ekonomik olacaktır” dedi.
Ayrıca keşif, icra, yoklama, denetim görevinde bulunan, uzak bölgelerde görev yapan personele yemek hizmeti verilmediğini, bu yönde ücret de ödenmediğini ifade eden Hamzaçebi, yemek ihalelerinin de siyasi iktidara yakın belirli şirketler ve gruplar tarafından alındığını, kârını maksimize etmek isteyen şirketlerin siyasi nedenlerle yeterli denetlenmediğini belirtti.
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