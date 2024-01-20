Siirt ve Diyarbakır'daki 2 petrol sahasında kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:50
Siirt ve Diyarbakır'daki 2 petrol sahasında kamulaştırma kararı
Abone Ol google-news

TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki 1 saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 1 saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

 

 

 

 


TPAO Siirt diyarbakır MAPEG

İlgili Haberler

TPAO’nun 3 sahasının ruhsat süresi uzatıldı

TPAO’nun 3 sahasının ruhsat süresi uzatıldı
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
TPAO personel alımı şartları neler? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

TPAO personel alımı şartları neler? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler