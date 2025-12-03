Kamudaki maaş ayrımcılığına tepkiler çığ gibi: Bürokraside ‘zam kazanı’ kaynıyor!

2026 Bütçesi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki son gün görüşmeleri sırasında AKP son dakikada bir önerge getirmiş ve bu önerge tüm partilerin imzası ve oybirliğiyle kabul edilmişti. Kabul edilen önerge ile kamudaki bazı üst düzey yöneticiler ile bazı kariyer uzmanların maaşlarının 30 bin lira civarında artırılması öngörülüyor.

Düzenlemeden yaklaşık 30 bin civarında personelin yararlanması bekleniyor. Memurların büyük bir bölümü ise bu zamdan yararlanamıyor.

AKP'Lİ VEKİLLERİN DE HABERİ YOKTU

Ayrıca zamda merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ayrımı da var. Aynı meslek grubunda olup da taşra teşkilatında olduğu için zamdan yararlanamayanlar olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgiye göre önergeden AKP’li birçok milletvekilinin de haberi yoktu.

Önergenin, AKP’li Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un girişimiyle getirildiği belirtiliyor. Muhalefet de önergeden komisyonda haberdar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önergenin hazırlanmasından haberdar olup olmadığı ise bilinmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelde son dakikada yapılan bu tür artışlara, bütçe dengesini bozduğu için karşı çıkıyor. Bu kez nasıl bir tavır izleyecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Artışın bütçe üzerinde etkisi olacağına işaret ediliyor. Daha önceki yıllarda da komisyonda benzer düzenlemeler yapılmış ancak daha sonra genel kurulda geri çekilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın itiraz etmesi halinde düzenlemenin yine TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilebileceği yorumları da yapılıyor.

CEVDET YILMAZ VARDI

Buna karşın önergenin kabul edildiği sırada komisyonda hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. AKP’lilerin, Yılmaz ile görüşmeden böyle bir önerge getiremeyeceklerine de işaret ediliyor.

AKP, kariyer meslek mensuplarının maaşlarının düşük kaldığını, SPK, BDDK gibi kritik kurumlarda rapor hazırlayacak personel bulunmakta zorlanıldığını, yetişmiş personelin özel sektöre geçtiğine dikkat çekiyor. Neden diğer personelin kapsam dışında bırakıldığı konusunda ise açıklama yapmakta zorlanıyor.

Bu arada kariyer meslek mensuplarının yanı sıra neden bazı üst düzey yöneticilere de zam yapılacağı konusunda da bir açıklama yok.

CHP HAZIRLIK YAPIYOR

Önergeye destek veren CHP, müfettişler, denetçiler gibi kariyer mensuplarının ücretlerinin düşük olduğunu, bu nedenle de artış için önergeye destek verildiğini dile getiriyor.

Düzenlemeden birçok meslek grubunun yararlanamadığının farkında olduklarına işaret eden CHP’li vekiller, “Bunun bir adım olduğunu, ilerleyen günlerde diğer meslek grupları için de adım atılmasına vesile olacağı düşüncesiyle önergeyi desteklediklerini” belirtiyor.

Düzenlemenin kamuoyuna yansımasının ardından ise kapsam dışında bırakılan kamu personeli, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Ayrıca gerek iktidar gerekse de muhalefet milletvekillerine telefon ve mesaj da yağıyor.

Edinilen bilgiye göre CHP gelen şikayetleri topluyor. Bu konuda partide bir çalışma da başlatıldı. Bütçenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında konu CHP tarafından dile getirilecek. CHP, düzenlemeden yararlanamayan, kapsam dışında bırakılan personelin de zam alabilmesi için önerge vermeye de hazırlanıyor.

Ayrımcılığın giderilmesini isteyen CHP, bu konuda hazırlık yapıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi gerekiyor. CHP, maddenin yeniden düzenlenerek kabul edilmesi için bastırmaya hazırlanıyor.

"AYRIMCILIĞA TEPKİ GÖSTERİP TALEPLERİMİZİ HAYKIRDIK"

Öte yandan Büro-İş Sendikası, önergeye tepki göstermek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nda eylem düzenledi.

Yapılan açıklamada, "Büro-İş sendikası olarak; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında bütün siyasi parti gruplarının imzaları ile verilen bir önergeyle kamu çalışanları arasında ayrımcılığa neden olacak üst düzey kamu yöneticileri ile uzman, denetçi, müfettiş gibi bazı merkezi meslek kadrolarında bulunanların maaş/ücretlerini artıracak yasa teklifinin komisyonda oy birliği ile kabul edilmesi üzerine iş kolumuzda örgütlü bulunan sendikalar ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı (OECD) önünde basın açıklaması yaparak ayrımcılığa tepki gösterip taleplerimizi haykırdık" denildi.