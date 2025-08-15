Kamudaki personel artıyor, bütçeden ödenen pay düşüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin yaptığı araştırmaya göre, 2013 yılında kamudaki personel sayısı yaklaşık 3.5 milyon civarındaydı. Buna karşın personel giderlerinin bütçe içerisindeki payı yüzde 28.9’du. 2019 yılına kadar kamudaki personel sayısında önemli bir artış olmadı. Buna karşın personel giderlerinin bütçe içerisindeki payı yüzde 29.3’e kadar çıktı. Sonrasında ise kamudaki personel sayısı artarken, emekçilere bütçeden verilen pay ise düşmeye başladı. 2020 yılında kamu personel sayısı 5 milyona yaklaştı. Personel giderlerinin bütçe içindeki payı ise yüzde 27.9’a indi.

DİP YAPTI

2023 yılından itibaren ise kamu personeli sayısı 5 milyonun üzerine çıktı. Ancak 2023 yılında personel giderlerinin bütçe içindeki payı adeta dip yaptı. Yüzde 22.9’a indi. Bu yıl için kamudaki toplam personel sayısı yaklaşık 5.2 milyon civarında. Personel giderlerinin bütçe içindeki payı ise yüzde 25.8 olarak öngörülüyor.

‘YOKSULLAŞTIRILIYORLAR...’

CHP’li Karatepe, kamu personelini yük olarak görmenin, bütçeden emekçilere çok fazla pay ayrıldığını iddia etmenin resmi verilerde karşılığı bulunmadığını söyledi. Son 10 yılda kamuda çalışan sayısında yaklaşık yüzde 25 oranında artış olduğunu dile getiren Karatepe, şöyle devam etti:

“Daha fazla insanımız kamuda çalışıyor. Çalışan kişi sayısı artıyorsa bütçeden yapılan ödemenin de artmasını bekleriz. Daha fazla insan çalıştırarak bütçeden daha az ödemeyi nasıl başarıyorlar ? Nasıl başardıkları kamu çalışanlarına yapılan son teklifte görülüyor. Onları yoksullaştırarak, daha az paraya çalıştırarak bunu başarabiliyorsun. Biz yurttaşlarımızı tasarruf yapılabilecek bir kesim olarak görmüyoruz. Çalışanların insanca yaşayabilecekleri ücret seviyesine ulaşmasının zorunluluk olduğunu ifade etmek isterim.”