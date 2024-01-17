KAP'a bildirildi: 5 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, beş hisseye tedbir kararı alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirdi.
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Borsa İstanbul (BİST), beş hisseye VBTS kapsamında tedbir kararı aldı.
BİST, beş hisse için VBTS kapsamında önleyici tedbir kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirdi.
Borsa İstanbul'dan yapılan KAP açıklamasında SPK'nın kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında 3 hissenin paylarına 1 ay boyunca kredili işlem tedbiri geldi.
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HATEK.E, KBORU.E ve VKING.E payları 16/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir."
Tedbir kararı alınan hisseler şöyle:
VKING
KBORU
HATEK
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