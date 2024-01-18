KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı. Anlaşma KAP'a bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:21
KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı
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Türk Metal Sendikası ve MESS arasında devam eden 2023-2025 Grup Toplu İş sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma KAP'a bildirildi. 

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşma uyarınca özetle; İlk 6 ay için saat  ücretleri 65 TL'nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL'ye  getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara yüzde 32 oranında nispi zam ve sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin  her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati  geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.

İkinci 6 ay için 1 Mart  2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 30 (01.09.2023-29.02.2024  tarihleri arasındaki TÜFE oranının yüzde 30'un üstünde çıkması halinde aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.

Üçüncü 6 ay için TÜFE   + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı  yapılacaktır.

Tüm sosyal yardımlarda  birinci yıl için yüzde 140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış  yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ.  

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir."


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