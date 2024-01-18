KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:21

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında devam eden 2023-2025 Grup Toplu İş sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma KAP'a bildirildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşma uyarınca özetle; İlk 6 ay için saat ücretleri 65 TL'nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL'ye getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara yüzde 32 oranında nispi zam ve sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.

İkinci 6 ay için 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 30 (01.09.2023-29.02.2024 tarihleri arasındaki TÜFE oranının yüzde 30'un üstünde çıkması halinde aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.

Üçüncü 6 ay için TÜFE + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılacaktır.

Tüm sosyal yardımlarda birinci yıl için yüzde 140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ.

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